Plains GP Holdings - Da ist ordentlich Treibstoff in der Pipline!

Bottom Fishing

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US72651A2078Die Plains GP Holdings ist ein US-amerikanischer Pipeline und Gas Infrastrukturbetreiber mit Hauptsitz im texanischen Houston. Der Konzern betreibt neben den Öl- und Gastransportwegen noch Lagerstätten und größere Fuhrparks mit LKWs, Lastkähnen und Eisenbahnwaggons. In Summe besitzt das Unternehmen knapp 18.000 Meilen an Rohöl- und Erdgaspipelines, 31 Millionen Barrel Lagerkapazitäten und 830 LKWs. Charttechnisch musste der Wert in den letzten Monaten einen starken Rückgang vom Jahreshoch bei 25,80 USD hinnehmen. In Summe verlor die Aktie 34 % an Wert, konnte sich aber in den letzten Wochen am massivem Support aus 2016 stabilisieren und eine erste Bodenbildungsformation in Form eines Doppelbodens mit folgendem höheren Tief abschließen. Die Abwärtstrendlinie seit September konnte gebrochen, der EMA 20 auf Tagesbasis zurückerobert werden und ein erster deutlicherer Anstieg vom Jahres tief aufs Parkett gelegt werden.Mit den letzten Quartalszahlen veröffentlicht im November 2019 konnte der Konzern positiv überraschen und die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Trotz fallendem Umsatzes stieg unter dem Strich der Gewinn, der Ausblick auf die folgenden Geschäftsjahre wurde ebenfalls nach oben angepasst. Zeigt sich nun auch noch der Ölpreis stabil und kann die aktuelle Chartformation eines Keiles nach oben auflösen dürfte die Plain Group Holding ebenfalls davon profitieren.Konsolidiert die Aktie nun noch einige Tage unter dem fallenden EMA 50 und bricht dann nach oben aus, wäre ein Einstieg bei Überschreiten der Markte von 18,70 USD möglich. Den Stopp Loss könnten Anleger unter den EMA 20, im Bereich von 17,30 USD platzieren.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in PAGP