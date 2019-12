IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: CPV unterzeichnet Erstausrüster-Fertigungsabkommen mit YY Windows

Höhepunkte

- ClearVue hat neues Erstausrüster-Fertigungsabkommen mit Jiangsu YY Windows and Curtain Wall System Co. Ltd. aus China unterzeichnet

- Erstausrüster-Fertigungsabkommen sieht vor, dass YY Windows IGUs und fertige Fenster von ClearVue mit der Technologie von ClearVue herstellt, um sie selbst oder über lizenzierte Vertriebshändler zu verkaufen

- Erstausrüster-Fertigungsabkommen sieht vor, dass etwaige Verbesserungen an der Technologie und den Produkten von ClearVue Eigentum von ClearVue sind

19. Dezember 2019. ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Unternehmen für smarte Baustoffe, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Erstausrüster-Fertigungsabkommen mit Jiangsu YY Windows & Curtain Wall System Co. Ltd. (YY Windows) unterzeichnet hat.

YY Windows und dessen Beteiligungsgesellschaft Shanghai YY Construction Co. Ltd. sind führende Hersteller von Fenstern und Türen aus Aluminium und PVC mit Doppel- und Dreifachverglasung sowie bedeutsame Exporteure nach Australien und Neuseeland, auf die etwa 80 Prozent seines Geschäfts entfallen. Alle Produkte von YY Windows werden gemäß den australischen Normen AS2047 und AS1170.2 geprüft und zertifiziert. YY Windows bietet auch eine kleine Einzelhandelspräsenz in New South Wales (Australien).

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird YY Windows ein Erstausrüster-Hersteller für ClearVue und dessen lizenzierte Vertriebshändler werden und somit die wachsende Liste der Erstausrüster-Hersteller von ClearVue für die Produkte und Komponenten von ClearVue ergänzen, die für die Herstellung der Produkte von ClearVue erforderlich sind.

Die wichtigsten Aspekte des Erstausrüster-Fertigungsabkommens sind folgende:

- YY Windows wird IGU-Paneele und fertige Fensterprodukte von ClearVue exklusiv für ClearVue und dessen lizenzierte Vertriebshändler gemäß den Vorgaben von ClearVue herstellen

- YY Windows wird Produkte von ClearVue nur in zugelassenen Produktionsanlagen herstellen

- YY Windows wird nur Kernkomponenten für die Herstellung von IGU-Paneelen und fertigen Fenstern von ClearVue von anderen lizenzierten und autorisierten Komponentenlieferanten von ClearVue kaufen

- Preise für Fertigprodukte müssen vereinbart und anschließend vierteljährlich anhand der Volumina geprüft werden

- QA/QC mit vollem Recht auf Inspektion von Firmengelände und Produkten

- Anbringung und Verwendung von Warenzeichen und Patentmarken von ClearVue bei allen Produkten von ClearVue

- ClearVue wird gesamtes geistiges Eigentum und etwaige Verbesserungen am geistigen Eigentum oder den Produkten besitzen und YY Windows wird das geistige Eigentum nicht anfechten oder Komponenten rückentwickeln

- Laufzeit von 5 Jahren mit Verlängerungsoption

- Volle Handelsbeschränkungen während der Laufzeit und nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49646/191219 ASX Announcement 19 December 2019 - YY - FINAL_dePRcom.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49646/191219 ASX Announcement 19 December 2019 - YY - FINAL_dePRcom.002.jpeg

Bo Li, General Manager von YY Windows und YY Construction, und Victor Rosenberg, Chairman von ClearVue

Victor Rosenberg, Executive Chairman von ClearVue, sagte hinsichtlich des Erstausrüster-Fertigungsabkommens mit YY Windows:

YY Windows and Curtain Wall Systems betreibt in Jiangsu, in der Nähe des Hafens von Shanghai, eine neue hochmoderne Produktions- und Fertigungsanlage im Wert von 360 Millionen Renminbi mit einer Produktionsfläche von insgesamt über 40.000 Quadratmetern. YY Windows verfügt bereits über eine umfassende Erfahrung beim Export seiner qualitativ hochwertigen Fensterprodukte nach Australien, Neuseeland und in die USA. Die Aufnahme von YY Windows in unsere wachsende Lieferantenliste untermauert unsere Fähigkeit, die steigende Nachfrage nach dem Produkt von ClearVue sowohl lokal als auch international zu decken. Die Partnerschaft mit mehreren Erstausrüstern ermöglicht es uns auch, die Produkte von ClearVue selbst direkt auf solche Weltmärkte zu liefern - noch bevor wir lokale Fertigungslizenznehmer in anderen Gebieten und Regionen gewinnen. Das Team von YY Windows arbeitet gerne in den Bereichen Solar-PV-Fenster, intelligente Fassade und smarte Städte. Wir freuen uns auf eine lange und für beide Seiten profitable Zusammenarbeit.

Bo Li, General Manager von Jiangsu YY Windows and Curtain Wall Systems Co., sagte hinsichtlich des Erstausrüster-Fertigungsabkommens:

YY Windows freut sich, mit ClearVue an der Integration von Solar-PV in Glasfenster und smarte Gebäudefassaden zu arbeiten. Dies ist ein neuer und überaus aufregender Bereich für uns und passt sehr gut zu unserem bestehenden Exportgeschäft nach Australien und in die ganze Welt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ClearVue, um ihre Solar-PV-IGUs, Fenster und smarte Fassaden auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns auf eine lange Zukunft mit ClearVue als unseren neuen Partner.

Autorisiert von:

Victor Rosenberg

Executive Chairman

Weitere Informationen erhalten Sie über:

ClearVue Technologies Limited

Victor Rosenberg

Executive Chairman

ClearVue Technologies Limited

victor@clearvuepv.com

T: +61 8 9482 0500

Ansprechpartner für Medien:

David Tasker

Director

Chapter One Advisors

dtasker@chapteroneadvisors.com.au

M: +61 433 112 936

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäude- und Agrarindustrie, insbesondere Glas und Gebäudeoberflächen, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine hochmoderne Glastechnik entwickelt, mit der die Transparenz des Glases erhalten bleibt, um die ästhetische Wirkung des Gebäudes zu erhalten, während gleichzeitig jedoch Strom erzeugt wird.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

Die Fenstertechnik von ClearVue findet (unter anderem) im Bau- und Konstruktionssektor und in der Landwirtschaft Anwendung.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com.

Über Jiangsu YY Windows & Curtain Wall Systems Co. Ltd. und YY Construction Co. Ltd.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49646/191219 ASX Announcement 19 December 2019 - YY - FINAL_dePRcom.003.png

Shanghai YY Construction Co. Ltd. ist ein führender Fensterhersteller mit Sitz in Shanghai (China) und einer Exporterfahrung von 16 Jahren. Die Produkte von YY Construction umfassen Türen und Fenster aus Aluminium und UPVC, Aluminiumlamellen, Federtüren, Sensortüren, Handläufe usw. Als vollständig gemäß AS2047 zertifizierter Hersteller zählen zu den wichtigsten Exportmärkten von YY Construction Australien und Neuseeland (etwa 80 Prozent) sowie Kanada (etwa 15 Prozent). Shanghai YY Construction hat kürzlich sein Werk und seine Produktionsanlagen in die chinesische Provinz Jiangsu verlegt, was zur Gründung von Jiangsu YY Windows & Curtain Wall Systems Co. Ltd. führte.

Jiangsu YY Windows & Curtain Wall Systems Co. Ltd. und Shanghai YY Construction Co. Ltd. sind stolz auf die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien, um sicherzustellen, dass die fertigen Produkte von höchster Qualität sind. YY Windows & Curtain Wall Systems Co. und YY Construction beziehen das in ihren Fenstern verwendete Glas beispielsweise vom österreichischen Unternehmen LiSEC, Glas- und Aluminiumprofile von GY, wobei AKZO-Interpon-Pulverbeschichtung und Dorma-Tür- und Fensterbeschläge verwendet werden, die unter anderem aus Europa importiert werden. Alle fertigen Produkte von YY Windows und YY Construction weisen eine Garantie von zehn Jahren auf.

Weitere Informationen:

Siehe: www.yyconstruction.com und www.yywindows.com.au

Jiangsu YY Windows & Curtain Wall Systems Co., Ltd & Shanghai YY Construction Co., Ltd.

Tel086-021-68221481

E-Mail: info@yyconstruction.com

Mobil086-189-1616-7018

PostanschriftNo.7128 HuNan Highway, Pudong New Area, Shanghai, China

und No. 16, Haiying Rd, High-tech Industrial Development Zone, Qidong, Nantong City, Jiangsu Provinz, China

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49646

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49646&tr=1

