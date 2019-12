Die Bundesregierung steigt im kommenden Jahr erstmals in den boomenden Markt für sogenannte grüne Anleihen ein. "Der Bund beabsichtigt, in der zweiten Jahreshälfte 2020 erstmals grüne Bundeswertpapiere zu begeben", teilte die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Donnerstag mit. Damit werde beabsichtigt, "die Entwicklung...

Den vollständigen Artikel lesen ...