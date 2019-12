Ballard Power Systems 1.45% Ertragreich (12SPRING): BALLARD PWR ... ...die Wasserstoff-Brennstoffzelle wackelt manchmal am Weltmarkt ....hält sich aber dennoch ganz ordentlich ... ...besonders Ballard lässt sich überhaupt nicht aus der Spur bringen .... (19.12. 09:38) >> mehr comments zu Ballard Power Systems: www.boerse-social.com/launch/aktie/ballard_power_systems Lukoil -1.91% AlphaKollektor (TG2017): Gutschrift der Dividende in Höhe von insgesamt 4,61€ (19.12. 08:11) >> mehr comments zu Lukoil: www.boerse-social.com/launch/aktie/lukoil Evotec 1.00% finelabels (FLB1899): Evotec hat in seiner Diabetes-Forschungsallianz mit Sanofi einen dritten Meilenstein erreicht. Evotec ...

