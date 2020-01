Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und den MDAX und die Aktien von Daimler, Wirecard, Varta, Evotec, Tesla, Samsung SDI, BYD Ballard Power, Nel. Die DAX-Party nach dem Erreichen des neuen Allzeithochs am Mittwoch währte noch nicht einmal eine Stunde. Mittlerweile hat sich der deutsche Leitindex wieder ein gutes Stück nach unten abgesetzt. Gibt es einen neuen Anlauf oder müssen sich Anleger jetzt auf eine längere Durststrecke einstellen? Und ist der MDAX nicht vielleicht sogar die bessere Alternative? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Schwäche der Daimler-Aktie, die Erholung bei Wirecard, die Analystenkehrtwende bei Varta, die starke Vorstellung von Evotec und Tesla, den Batterieboom und die Auswirkungen auf Samsung SDI und BYD und um die beiden Wasserstoff-Aktien Ballard Power und Nel. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.