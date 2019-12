Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Uniper von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Europäische Versorgeraktien hätten auch in diesem Jahr überdurchschnittlich abgeschnitten, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte sich fortsetzen dank niedriger Renditen am Anleihenmarkt und einem mittelfristig robusten Gewinnwachstum. Den Zeitrahmen für die Bewertungen habe er nun weiter nach vorne verschoben./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-12-19/10:22

ISIN: DE000UNSE018