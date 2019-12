Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker nach vorläufigen Zahlen und einer angehobenen Prognose von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 18 Euro angehoben. Die Eckdaten des Zuckerproduzenten seien deutlich über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob aufgrund jüngster Marktbewegungen seine Annahmen zum künftigen Zuckerpreis./tav/la

