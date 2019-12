(shareribs.com) Chicago 19.12.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Mittwoch leichter. Die Investoren haben einen Teil der Gewinne aus den Vorjahren mitgenommen. China kauft mehr Sojabohnen in den USA. März-Mais verlor 3,0 Cents auf 3,87 USD/Scheffel. Mais verzeichnete am Mittwoch Gewinnmitnahmen, die bislang aber moderat ausfielen. Während aber Weizen und Sojabohnen zuletzt ...

