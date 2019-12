Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts016/19.12.2019/11:00) - Seit dem 1. November 2019 ist Micha Brandenberger als neuer Service Unit Manager bei bbv Software Services AG tätig. In seiner vorherigen Position war er Head of Development bei Crealogix Schweiz. Er ergänzt das Führungsteam der Business Area Public & Transport und unterstützt Roland Marro in seiner Funktion als Business Area Manager. Thomas Gaugler, CHROO der bbv Software Services AG, freut sich über die Zusammenarbeit mit Micha Brandenberger: "Mit Micha haben wir eine Führungsperson gewonnen, die Leadership und Innovation vereint und langjährige Erfahrungen in der Leitung von Software-Entwicklungsteams mitbringt. Micha sind Werte wie Mitverantwortung, Respekt und Leidenschaft ebenso wichtig wie uns. Er kann Menschen bewegen und ist für bbv eine Bereicherung." Micha Brandenberger bringt profunde Markt- und Führungserfahrungen mit, die er in seinen verschiedenen Funktionen in Software-Unternehmen erworben hat. Mit den vielfältigen Herausforderungen der digitalen Transformation ist er bestens vertraut und besitzt die Fähigkeit, gemeinsam eine Vision zu entwickeln und mit den Mitarbeitenden konsequent darauf hinzuarbeiten. Vor seinem Wechsel zu bbv arbeitete Micha Brandenberger als Head of Development bei Crealogix. Davor war er Entwicklungsleiter bei der Abraxas Informatik sowie Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei der RUF Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung. Seine berufliche Laufbahn begann er als Software-Ingenieur bei der Oerlikon-Bührle Rechenzentrum AG. Er ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker und verfügt über einen Executive MBA in Business Innovation und Leadership. bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. Von IoT-Systemen zu E-Commerce-Portalen, von IT-Strategie- und Innovationsberatung über Künstliche Intelligenz zu Data Science. Mit 300 Software-Ingenieuren und Beratern in der Schweiz, Deutschland, Griechenland und Vietnam stärkt bbv ihre Kunden in der digitalen Transformation von der Ideenfindung bis zum Markterfolg. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191219016

