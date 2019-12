Im November gab Frank Thelen seinen Rückzug bei DHDL bekannt, jetzt steht der Nachfolger fest: Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist der prominente Neuzugang im Kreise der Löwen. In welche Startups wird der Ex-Rennfahrer investieren? Auch im kommenden Jahr wird in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" wieder um die heißesten Deals gebuhlt. Im Herbst startet die achte Staffel des Erfolgsformats. Doch es gibt eine Neuerung: Zum ersten Mal seit Ausstrahlungsbeginn wird der wohl bekannteste Löwe, Frank Thelen, nicht mehr als Investor an Bord sein. Nun steht jedoch ein prominenter Nachfolger für den Tech-Guru fest: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...