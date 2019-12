Der Bundesgerichtshof setzt die erste Verhandlung für den 5. Mai fest. Am selben Tag könnten die Richter bereits das Urteil verkünden.

Im fünften Jahr nach dem Auffliegen des Dieselskandals erreichen die Klagen geschädigter Kunden 2020 endgültig in letzter Instanz den Bundesgerichtshof (BGH). Die Verhandlung des ersten Falls haben die obersten Zivilrichter in Karlsruhe für den 5. Mai angesetzt, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.

Das Urteil kann am selben Tag gesprochen werden. Es kommt aber auch vor, dass für die Verkündung ein eigener Termin angesetzt wird. Weitere Verfahren sollen laut BGH zeitnah terminiert werden.

In dem Fall verlangt der Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...