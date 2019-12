Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 19.12.2019 Kursziel: 22,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 19.11.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,50 auf EUR 22,30. Zusammenfassung: Energiekontor geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie ihre EBT-Prognose für 2019 von ca. EUR 10 Mio. aufgrund einer Verzögerung beim Bau eines Windparks nicht erreicht. Im schlimmsten Fall könnte sich das EBT auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen (FBe: ca. EUR 2 Mio.). Das sieht zwar unschön aus, es handelt sich aber lediglich um eine Verschiebung des Gewinns in das Jahr 2020. Wir senken daher unsere EBT-Prognose für 2019 von EUR 10 Mio. auf EUR 2 Mio. und erhöhen die EBT-Schätzung für 2020 von EUR 20 Mio. auf EUR 28 Mio. Wir weisen darauf hin, dass unsere Prognose für 2020 von der Vergabe von Windparkprojekten in den deutschen Onshore-Windausschreibungen im Dezember 2019 und / oder Februar 2020 abhängt. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein etwas niedrigeres Kursziel von EUR 22,30 (bisher: EUR 22,50). Wir bestätigen unser Hinzufügen-Rating. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 22.50 to EUR 22.30. Abstract: Energiekontor sees a high likelihood that its 2019 EBT guidance of ca. EUR 10m will not be reached due to a delay in the construction of a wind farm. In a worst case scenario, EBT could amount to a low single-digit million euro amount (FBe: ca. EUR 2m). Although the optics looks bad, it is only a postponement of profits into 2020. We thus lower our 2019 EBT forecast from EUR 10m to EUR 2m, but increase the 2020 EBT estimate from EUR 20m to EUR 28m. We note that our 2020 forecast depends on wind farm project awards in the December 2019 and/or February 2020 German onshore wind tenders. An updated sum of the parts valuation yields a slightly lower price target of EUR 22.30 (previously: EUR 22.50). We reiterate our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19853.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

