Von Beginn an ging es am Mittwoch für den DAX abwärts, womit der Index nahtlos an die negativen Tendenzen vom Vortag anknüpfte. Dabei lagen zwischen dem Tageshoch bei 13.286 Punkten und dem -tief bei 13.216 Zählern gerade einmal 70 Punkte, was den engen Korridor verdeutlicht, in dem sich der DAX derzeit bewegt. Aus charttechnischer Sicht fallen dabei gleich mehrere Details ins Auge:

