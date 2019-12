In den letzten Handelstagen des Jahres präsentieren sich WTI Oil und Brent C.O. noch einmal in einer überaus robusten Verfassung. Das war in diesem Jahr nicht immer der Fall. Für die Ölpreise haben sich die Rahmenbedingungen zuletzt deutlich aufgehellt und das spiegelt sich eben in der aktuelle Preisentwicklung wider. Neben den Beschlüssen der OPEC+ von Anfang Dezember (diese hatten wir in unserer letzen Kommentierung vom 12.12. an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...