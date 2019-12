Von Wirecard (WKN: 747206) beauftragte Detektive ermitteln in "Deutschlands größter Finanz-Community" - das berichtet die Redaktion von wallstreet:online unter Berufung auf ein von der Financial Times publiziertes Dokument, das "eine Art Überwachungsprotokoll" darstellen soll. Darin finden sich wiederum handfeste Verweise auf die w:o-Homepage.

Wirecard gehört zu den kontrovers diskutierten Aktien hierzulande. In der vergangenen Woche war das DAX-Unternehmen mit Spionage-Vorwürfen konfrontiert, nachdem die Financial Times eine Art Spionage-Skandal um beauftragte Detektive in London aufdeckte (wir berichteten).

Die Anschlusskommunikation im Internet scheint den Konzern laut dem Dokument auch zu interessieren. Nun ist offenbar mit wallstreet:online eine der populärsten Finanzinformations-Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...