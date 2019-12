Linz (www.anleihencheck.de) - Die ultralockere Geldpolitik der Ungarischen Notenbank bringt den Forint wieder unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gemessen an der aktuellen Inflation, die bei 3,4% liege (Kerninflation bei 4,0%) und sich im letzten Quartal beschleunigt habe, sollte die Geldpolitik der Notenbank verschärft werden. Die Notenbank halte am Leitzinssatz von 0,9% eisern fest. Dies dürfte den Forint, der sich temporär von 336,60 auf 328,50 habe erholen können, wieder schwächen. Erste Anzeichen seien bei aktuellen Kursen über 330 schon zu erkennen. Die nächsten Widerstände lägen bei 331,60 und 332,60. (19.12.2019/alc/a/a) ...

