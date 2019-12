Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460)-Rivale Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten beim Umsatz verfehlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Ein schlechtes Omen für die Walldorfer? Knut Woller von der Baader Bank meine: Nein. SAP habe sich in den vergangenen Jahren mit seiner S4/Hana-Lösung etwas von Oracle abgekoppelt und so seien die Rückschlüsse auf die Walldorfer nur begrenzt, habe der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings, so Woller, sei die Schwäche von Oracle im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika ein Hinweis auf ein schwierigeres Konjunkturumfeld. Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments in die Aktie könne daher derzeit sicher nicht schaden. Dazu passe eine neue Express Aktienanleihe (ISIN DE000HVB40T0/ WKN HVB40T) von HVB onemarkets mit 30 Prozent Puffer. Der Zinssatz betrage 3,5 Prozent p.a. (Ausgabe 50/2019) (19.12.2019/alc/n/a) ...

