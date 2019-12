Guten Morgen,läuft der DAX erst einmal in ein Doppel-Top? Die Grafik lässt dieses Szenario durchaus erkennen. Es würde auch zu der überkauften Marktlage passen, ebenso wie die Tatsache dass sich die Profiinvestoren in den vergangenen Handelstagen zurückgehalten hatten, und die Privatanleger in erster Linie die treibende Kraft hinter den Kursavancen waren. Sie wissen ohnehin: Der kluge Investor springt nicht auf jeden fahrenden Zug, sondern übt sich in Geduld.Ein Double-Top sollte allerdings auch nicht missverstanden werden. Nach der technischen Lehre wäre es erst dann eines wenn auch die Unterstützungszone unterschritten wäre, und diese liegt derzeit bei ca. 11.600 / 11.700 Punkten im DAX. So weit würden wir im Rahmen einer Korrektur nicht gehen, sondern nur ein Test der 12.000er Zone erwarten. Das aber würde schon ausreichen um die überverkaufte Lage abzubauen und den Grundstein für den nächsten Anlauf auf die alten Spitzen zu legen.

