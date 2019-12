Die Stadt Stuttgart hat gemeinsam mit der Stadtwerke-Tochter Energiedienste Stuttgart (EDS) die erste Schnellladestation für E-Taxis in Betrieb genommen. Diese steht auf Höhe der Ostendstraße 72. Zwei weitere Schnellladestationen am Marienplatz und in der Stresemannstraße - beide Standorte sind ebenfalls innenstadtnah - sollen in den kommenden Wochen ebenfalls ans Netz gehen. In Stuttgart gibt es ...

