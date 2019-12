(shareribs.com) London 19.12.2019 - Die Ölpreise können am Donnerstag ihre jüngsten Kursgewinne aufbauen. Grund dafür ist unter anderem ein Rückgang der Rohölbestände in den USA. Die Förderung stagnierte aber auf hohem Niveau. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Mio. auf 446,8 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände ...

