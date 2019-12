Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Es fehlten nach der jüngsten Rekordjagd die Impulse, so ein Teilnehmer. Schon am Vortag waren nach dem Erreichen neuer Rekordmarken die Indizes wieder abgebröckelt und zeigten sich schließlich wenig verändert. Für etwas Bewegung könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen, wobei hier vor allem der Philadelphia-Fed-Index für den Dezember und der Index der Frühindikatoren für November im Fokus stehen dürften. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Vor dem Hintergrund fehlender Marktimpulse und mit den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen dürften die Umsätze zudem zurückgehen, so ein Teilnehmer. Die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump bewegt den Markt kaum. Zwar stimmten die Demokraten im Repräsentantenhaus mehrheitlich für die Einleitung, gleichwohl muss Trump eine Amtsenthebung wohl nicht fürchten. Denn der Impeachment-Prozess wird im Senat geführt, wo Trumps Republikaner über eine Mehrheit verfügen.

Bei den Einzelwerten stechen die Aktien von Micron Technolgy hervor. Das Halbleiterunternehmen hatte einen Quartalsbericht vorgelegt, der zwar rückläufige Umsätze und Gewinne zeigte, die absoluten Zahlen fielen aber besser aus als erwartet. Der Ausblick für das laufende zweite Quartal war zwar schlechter als die Prognosen der Analysten, positiv kam allerdings an, dass das Unternehmen vom Erreichen der Talsohle ausgeht. Die Titel sind vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich waren die Aktien um 4,6 Prozent gestiegen.

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant verkauft sein gesamtes Geschäft mit Masterbatches für 1,56 Milliarden Dollar an den US-Konkurrenten Polyone Corp. Bereits Anfang Oktober hatte es Medien-Berichte über Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben Clariant trennt sich von Unternehmensteilen, um sich auf die drei Kerngeschäftsbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources zu konzentrieren. Die Papiere von Polyone sind vorbörslich noch nicht aktiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2019 06:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.