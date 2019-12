Zürich (awp) - Die Bank Rothschild & Co hat Christian de Prati und Serge Ledermann per 1. Januar 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Sie werden in dem Gremium Bruno Pfister und Peter Smith ersetzen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.Pfister und Smith werden den Verwaltungsrat bereits per Ende 2019 verlassen, wie es ...

