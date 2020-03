Glarus, 12. März 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank schlägt Dr. Dominic Rau als neuen Verwaltungsrat vor

Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB) schlägt der Generalversammlung vom 24. April 2020 Dr. Dominic Rau zur Wahl für den zurücktretenden Prof. Dr. Markus Heusler vor.

Der 45-jährige Dr. Dominic Rau arbeitet seit 2013 bei der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft Swiss Re. Seit 2016 übt er die Funktion als Head of Risk Governance and Steering aus. Davor amtete er als Head of Risk Aggregation and Analytics. Frühere Stationen absolvierte er bei Deloitte als Head Insurance Risk Management und bei Synpulse als Berater.

Dr. Dominic Rau verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement. Er hält einen Master of Science und doktorierte in Physik an der ETH in Zürich.

Nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat der GLKB ist geplant, dass Dr. Dominic Rau Mitglied im Risikoausschuss wird. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Dr. Dominic Rau einen kompetenten Verwaltungsrat vorschlagen zu können, der das Verwaltungsratsgremium der Glarner Kantonalbank ideal ergänzen wird.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch