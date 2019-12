Onlinehändler Amazon hat die Zahl seiner Paket-Abholstationen innerhalb von zwei Jahren auf 1000 verfünffacht. Auch Platzhirsch DHL rüstet auf. Der Wettlauf um die Paket-Schließfächer hat begonnen.

Der Onlinehändler Amazon und die Post-Tochter DHL liefern sich einen Wettlauf um den Ausbau ihrer Paket-Abholstationen. So hat Amazon die Zahl seiner Schließfächer namens Amazon Locker in den vergangenen zwei Jahren mehr als verfünffacht. In dieser Woche hat das US-Unternehmen den deutschlandweit eintausendsten Locker an einer Tankstelle am Münchner Flughafen in Betrieb genommen. Im September 2017 waren es erst 180 Paketstationen.

Auch die Post-Tochter DHL plant Großes und will das Netz ihrer Packstationen bis zum Jahr 2021 fast verdoppeln: 3000 neue Geräte sollen zu den 4000 bereits bestehenden aufgestellt werden, kündigte das Unternehmen kürzlich ...

