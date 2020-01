Amazon experimentiert seit Jahren mit unterschiedlichen Zustelllösungen. Jetzt hat sich das Unternehmen das Patent für eine Art autonom fahrende Paketstation gesichert. Amazon hat vergangene Woche ein US-Patent für eine Art rollende Paketstation erhalten. Es handelt sich dabei um ein kleineres Lieferfahrzeug, das autonom fahrend unterwegs sein und Pakete an Endkunden ausliefern können soll. Darin sollen mehrere verschließbare Fächer enthalten sein, in denen Waren gelagert werden. Das Fahrzeug soll in der Lage sein, Adressen selbstständig anzufahren und den ...

