Bonn (ots) - Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Mit den politischen Eskapaden des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump, dem unaufhörlichen Brexit-Chaos und der immer kontroverser geführten Klimadebatte war 2019 von Themen bestimmt, die die gesellschaftliche Lagerbildung weiter vorantrieben. Auch in Deutschland - im Hinblick auf die schwächelnden Parteien der Großen Koalition und die Wahlerfolge der AfD im Osten - scheinen sich politische Meinungen zuzuspitzen und gesellschaftliche Positionen weiter auseinanderzudriften. Damit wird 2020 auch zum Jahr der Richtungsentscheidungen: Wie wird sich das Impeachment gegen den US-Präsident auswirken? Stärkt das Verfahren Trumps Position für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr sogar noch? Wird der EU-Austritt Großbritanniens einen Strich unter das Brexit-Drama ziehen - oder geht das Chaos weiter? Werden der europäische "Green Deal" und das deutsche Klimaschutzpaket die Marschroute in der Klimapolitik vorgeben - oder setzt sich der Streit um die richtigen Maßnahmen fort? Werden sich die Parteien der Großen Koalition, die CDU und SPD, erholen - oder müssen wir uns vom Konzept der Volksparteien verabschieden? Was kommt 2020? Helge Fuhst diskutiert mit vier internationalen Gästen:- Für Großbritannien: Grahame Lucas, freier Journalist- Für die USA: Erik Kirschbaum, Los Angeles Times- Für die EU: Ruth Berschens, Handelsblatt- Für Deutschland: Ferdos Forudastan, Süddeutsche Zeitung