Köln (ots) - Wattner SunAsset 9 hat diese Woche das vierte Solarkraftwerk für 2 Millionen Euro übernommen. Es handelt sich um die Freiflächenanlagen Duben mit einer Gesamtleistung von 3,214 Megawatt und einer gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den Solarstrom in Höhe von 0,2843 Euro je Kilowattstunde.Das Portfolio des SunAsset 9 besteht aktuell aus 4 produzierenden Solarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 9 MW und einem Investitionsvolumen von 4,5 Millionen Euro. Weitere Kraftwerke mit ca. 23 MW Leistung sind zur Übernahme vorgesehen.Die Vermögensanlagen Wattner SunAsset 9 erwirbt und betreibt bereits produzierende deutsche Solarkraftwerke bis zum Ende ihrer Laufzeit - mit weiterhin gesetzlich garantierter Stromvergütung. Es gibt kein Risiko aus der Errichtung der Solarkraftwerke. Investitionsobjekte stehen in ausreichender Zahl zur Übernahme bereit. Durch langfristige Zinsbindung sind Risiken aus der Bankfinanzierung der Kraftwerke ausgeschlossen.Wattner SunAsset 9 wird voraussichtlich noch vor dem Jahresende das Planvolumen von 10.000.000 Euro eingeworben haben und befindet sich dann in der Überplatzierung. Die Laufzeit der Vermögensanlagen beträgt lediglich 11 Jahre - bis zum 31.12.2030. Der Mindestdarlehensbetrag liegt bei 5.000 Euro, ein Agio fällt nicht an.Anleger können sich innerhalb des SunAsset 9 für zwei verschiedene Vermögensanlagen entscheiden: bei Zeichnung bis 24.000 Euro gibt es jährlich 4,0% Zinsen; ab 25.000 Euro jährlich 4,5% Zinsen auf den Darlehensbetrag. Die Schwelle von 25.000 Euro kann auch durch Nachzeichnung erreicht werden. In dem Fall gibt es die höheren Zinsen rückwirkend auf den gesamten Anlagebetrag.Insgesamt erhalten die Anleger damit in den 11 Jahren entweder 44% oder 49,5% Zinsen. Die vollständige Tilgung der Nachrangdarlehen erfolgt zum Ende der Vermögensanlagen in den Jahren 2029 zu 40% und im Jahr 2030 zu 60%.Zusätzlich erhalten Anleger, die bis zum 31.12.2019 zeichnen, einmalig einen Frühzeichnerbonuszins in Höhe von 1% auf den Anlagebetrag.Wattner SunAsset 9 wurde von Wattner mit einem Eigenkapital von 500.000 Euro ausgestattet, das voll eingezahlt ist und bis zum Ende der Vermögensanlagen in der Gesellschaft verbleibt. Damit dient es als Sicherheit für die gesamte Laufzeit der Nachrangdarlehen.WATTNERWattner ist das einzige auf Projektierung, Errichtung und Betriebsführung von Energieanlagen spezialisierte ingenieurgeführte Emissionshaus mit den meisten Megawatt-Solarkraftwerken in Deutschland. Mehr als 8.000 Anleger haben sich bisher für Wattner entschieden und von den stabilen Erträgen der angebotenen Vermögensanlagen profitiert.Pressekontakt:KONTAKTKlaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71043/4473983