Mainz (ots) -ab Freitag, 27. Dezember 2019, 6.20 UhrErstausstrahlungen Mit sechs Thementagen lässt 3sat das Jahr ausklingen und das neue beginnen: Den Auftakt macht am Freitag, 27. Dezember 2019, der Thementag "Heitere Aussichten" mit Filmen wie "Don Camillo" und "Bier Royal". Einen Tag später, am Samstag, 28. Dezember 2019, steht Romantik mit dem 3satThementag "Liebeslustig" auf dem Programm, am Sonntag, 29. Dezember 2019, folgt "Wilde Western". Beim Thementag "Kabarett & Comedy" am Montag, 30. Dezember 2019, rechnen Sebastian Pufpaff und Urban Priol mit dem vergangenen Jahr ab. An Silvester rockt 3sat mit "Pop around the clock" ins neue Jahr. Und am 1. Januar 2020 startet 3sat mit dem Thementag "TATATATAAA - 250 Jahre Beethoven" ins Beethoven-Jahr."Heitere Aussichten" verspricht der Thementag am Freitag, 27. Dezember, ab 6.20 Uhr. Gleich fünf Mal sorgt der französische Schauspieler Fernandel als Don Camillo für Frohsinn: in "Don Camillo und Peppone" (11.35 Uhr), "Don Camillos Rückkehr" (13.15 Uhr), "Die große Schlacht des Don Camillo" (15.00 Uhr), "Hochwürden Don Camillo" (16.35 Uhr) und "Genosse Don Camillo" (18.30 Uhr). Am Abend beansprucht die zweiteilige Familienkomödie "Bier Royal" ab 20.15 Uhr die Lachmuskeln, wenn zwei Frauen um Liebe, Anerkennung und das Erbe einer Münchener Bierdynastie kämpfen.Von der romantischen Komödie bis zum Melodram - am Samstag, 28. Dezember, zeigt 3sat im Thementag "Liebeslustig" die vielen Facetten der Liebe. Neben neueren Komödien wie "Wenn es Liebe ist" (12.40 Uhr) sind auch Klassiker wie "Ein Pyjama für zwei" (18.30 Uhr), "Blondinen bevorzugt" (20.15 Uhr) und "Wie klaut man eine Million?" (21.40 Uhr) mit Doris Day, Marilyn Monroe und Audrey Hepburn in den Hauptrollen zu sehen.Klassiker des Genres "Wilde Western" zeigt 3sat am Sonntag, 29. Dezember, - um 14.05 Uhr "Der Mann aus Alamo", "Die gebrochene Lanze" (16.55 Uhr), "Winchester '73" (20.15 Uhr) und "Der Garten des Bösen"(21.45 Uhr).Der Thementag "Kabarett & Comedy" bietet am Montag, 30. Dezember, ab 6.30 Uhr das Beste, was das Genre zurzeit zu bieten hat. Sebastian Pufpaff (19.30 Uhr) und Urban Priol (20.15 Uhr) blicken satirisch auf das Jahr 2019 zurück, und in "Der 3satLänder-Roast" kommt es um 23.30 Uhr zum ultimativen Comedy-Schlagabtausch zwischen Vertretern der 3sat-Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz (alles Erstausstrahlungen).Traditionsgemäß rockt 3sat am 31. Dezember, ab 6.50 Uhr, beim Thementag "Pop around the clock" mit Konzerten internationaler Stars ins neue Jahr. Mit dabei: Sting, Coldplay, Ariana Grande, The Who, Metallica, Pink Floyd, The Rolling Stones, Elvis, U2 und andere.Anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens widmet sich 3sat am Mittwoch, 1. Januar 2020, ab 6.05 Uhr 24 Stunden lang dem Komponisten. Zu erleben sind beim 3satThementag "TATATATAAA - 250 Jahre Beethoven" Sinfonien, Konzerte, Beethovens einzige Oper "Fidelio", Filme und Dokumentationen zu Leben und Werk des großen deutschen Komponisten, darunter um 20.15 Uhr die neue Dokumentation "'Diesen Kuss der ganzen Welt' - Beethoven heute" über die Bedeutung des Komponisten in unserer Zeit.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Die Thementage im Überblick: https://kurz.zdf.de/Y6T/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4474074