Berlin (ots) - Im Rahmen der Beauftragung der PSI Software AG für die Lieferung eines Software-Upgrades für das bestehende Gas Management System an die Gasunie Deutschland erfolgten nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Testsystems und der Parallelbetriebsphase nun die planmäßige Produktivsetzung der drei Standort-Systeme.Das umfangreiche Upgrade enthält Aktualisierungen der vorhandenen PSI-Standard-Anwendungen einschließlich der funktionalen projektspezifischen Erweiterungen. Basierend auf der Gas Management Suite kommen die Kernmodule PSIcontrol/Gas, PSItransport für die Disposition und PSIganesi/Online-Simulation für die Überwachung, Steuerung und Bilanzierung des Gasnetzes, PSIreko für die Gasbeschaffenheitsverfolgung zu Abrechnungszwecken sowie PSIreporting für die leistungsfähige Berichtserstellung zum Einsatz. Das Upgrade beinhaltet neben der generellen Produktpflege insbesondere kontinuierliche Weiterentwicklungen im Bereich der IT-Sicherheit.Im Rahmen des PSI-Upgrade-Services sichert die Upgrade-Fähigkeit des Softwaresystems die technische Grundlage für zyklische Erweiterungen der eingesetzten PSI-Software-Komponenten.Gasunie Deutschland ist verantwortlich für Management, Betrieb und Ausbau eines rund 3.800 Kilometer langen Fernleitungsnetzes in Norddeutschland. Aufgrund seiner geographischen Lage übernimmt dieses Leitungsnetz die Funktion einer Gasdrehscheibe für Nordwesteuropa und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Gasversorgung.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter. www.psi.de (http://www.psi.de)Pressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7891/4474073