MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo steigt mit 9,9 Prozent beim Bezahldienstleister Nexi ein. Die Beteiligung sei Teil einer strategischen Vereinbarung zu den Bezahldienstleistungen beider Unternehmen, teilte Intesa mit. Für den Einstieg zahlt die Bank 653 Millionen Euro, erhält aber auch Geld für den Transfer eigener Aktivitäten zu Nexi.

Intesa überträgt eigene Zahlungsdienstleistungen für 1 Milliarde Euro an Nexi und macht das Unternehmen auf diesem Gebiet zu einem exklusiven Partner. Einen Teil des Verkaufserlöses nutzt die Bank dann, um die 9,9 Prozent an Nexi vom Anteilseigner Mercury UK HoldCo Ltd zu kaufen. Intesa begründete den Verkauf der eigenen Zahlungsdienstleistungen damit, dass dieses Geschäft Skaleneffekte und größere Investitionen benötige. Durch den Einstieg bei Nexi bleibe die Bank an diesem Wachstumsgeschäft beteiligt.

December 19, 2019 07:41 ET (12:41 GMT)

