Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Die Marktschätzungen für 2020 seien etwas gesunken, somit verringere sich aber auch das Enttäuschungspotenzial, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jüngste Aussagen zu den Geschäften in den USA und in Europa sollten zudem ebenso beruhigen wie die erfolgreiche Margen-Historie des Spirituosenherstellers./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 06:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 06:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

