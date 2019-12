Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Monheim am Rhein (pta026/19.12.2019/14:10) - Die WFA Online AG, ein Tochterunternehmen der Weng Fine Art AG, hat heute mit ihrem Kooperationspartner die erste Finanzierungsvereinbarung für die Entwicklung und Produktion einer Edition geschlossen. Im Gegenzug wird die WFA Online das Recht erhalten, die ganze Edition oder Teile davon anzukaufen und weltweit zu distribuieren. Der Wiederverkaufswert ("Retail Value") der Edition, die jetzt finanziert wird, wird voraussichtlich etwa 10 Millionen US-Dollar betragen, wovon auf den Vertrieb durch die WFA Online AG in den Jahren 2020/2021 mindestens 3 - 5 Millionen US-Dollar entfallen könnten. Die Vereinbarung bildet den ersten erfolgreichen Abschluss im Rahmen der angekündigten Vertriebskooperation hinsichtlich der Kunst-Editionen einiger der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Der Abschluss des Rahmenvertrags mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren und einer Vielzahl weiterer Editionen wird bis spätestens 31. März 2020 angestrebt.



Kontakt (mitteilende Person): Rüdiger K. Weng Vorstand Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Tel.: 49 (0)2173 690 8700 www.WengFineArt.com



