Kremlchef Wladimir Putin hat sich bewundernd über den neuen britischen Premierminister Boris Johnson geäußert. Er habe ein feineres Gespür für die Stimmung im Land gehabt als seine politischen Gegner, sagte Putin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Moskau. "Deshalb hat er die Wahl gewonnen." Johnsons Konservative haben seit der Neuwahl des Parlaments in der vergangenen Woche einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien.

"So wie ich es verstehe, wird er nun seine Brexit-Pläne umsetzen", sagte Putin. Der Premierminister will sein Land am 31. Januar aus der Europäischen Union führen. Putin mahnte, Johnson trage die Verantwortung sowohl für sein Land als auch für die Wirtschaft. Angesichts des Brexits sei Großbritannien daran interessiert, wirtschaftliche Beziehungen zu Russland zu entwickeln./cht/DP/nas

