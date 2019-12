marktEINBLICKE um 12: DAX im Minus, Wirecard erneut im Visier der "Financial Times"

Wie erwartet stimmten die Demokraten im US-Repräsentantenhaus einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump zu. Die Märkte bewegt dies am Donnerstagmittag jedoch kaum. Stattdessen bewegt sich der DAX leicht in der Verlustzone. Erneut kommt die Weihnachtsrallye nicht in Schwung und der Angriff auf eine neues Allzeithoch bleibt ebenfalls weiter aus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.190 MDAX +0,1% 28.234 TecDAX +0,1% 3.033 SDAX +0,1% 12.324 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.733

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Am Indexende ist Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) zu finden. Schuld ist der x-te Angriff der "Financial Times" auf den Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München.

