Israel und Palästina - biblische Orte, historische Stätten, ein immerwährender Konflikt, aber auch die Sehnsucht der Menschen nach Normalität, Identität und Glück. Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv, reiste drei Wochen durch Israel und das besetzte Westjordanland - von der libanesischen Grenze bis zum Roten Meer. An der "Road 90" traf sie Menschen, die ihre Heimat lieben, mit der Politik hadern und um ihr Dasein kämpfen - zu sehen ist die Doku "Zwischen Schalom und Salam" am Montag, 23. Dezember 2019, 19.25 Uhr im ZDF. Bereits ab Freitag, 20. Dezember 2019, 18.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek verfügbar - dort ergänzt durch drei eigens für Online produzierte Kurz-Dokus aus dem Heiligen Land.Auf der über 470 Kilometer langen "Road 90" von Nord nach Süd durchquert das ZDF-Team die Region entlang der Konfliktlinien des Nahen Ostens und trifft Menschen wie Avi, der als Kind seinen Vater durch einen Terroranschlag verloren hat. "Ich lebe jeden Moment intensiv. Mit 16 war ich einmal in Deutschland, seitdem nur hier. Hier ist mein Platz, auch wenn es absurd klingen mag", sagt Avi, der ein kleines In-Restaurant an der libanesischen Grenze führt, ohne Speisekarte und feste Öffnungszeiten: Wer bei ihm essen möchte, ruft einfach an.In der palästinensischen Stadt Jericho arbeitet der 23-jährige Ahmad als Bademeister in einem Spaßbad. "In meinem Land kann ich nicht mehr erreichen. Aber ich arbeite an einem Ort, an dem wir Leute glücklich machen, weil sie sich hier frei fühlen. Darauf bin ich stolz." Das Meer hat er selbst noch nie gesehen. Damit er diesen Traum irgendwann einmal leben kann, beantragt der junge Palästinenser bei den israelischen Behörden eine Reisegenehmigung.Von Nord nach Süd macht das ZDF-Team die Erfahrung, dass viele der Gesprächspartner allen Problemen zum Trotz in ihrer Heimat an der "Road 90" bleiben wollen - im Hinterhof Israels, wie sie sagen.Im "auslandsjournal" vom 11. Dezember 2019 hatte Nicola Albrecht bereits über das Spaßbad von Jericho berichtet, in dem Ahmad arbeitet.