Die GBC-Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker haben mit Achim Kern, Vorstand der AGROB Immobilien AG, über das Übernahmeangebot der Apollo Gruppe und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Medienparks gesprochen.GBC AG: Herr Kern, Die Andienungsquote der freien Aktionäre für das Übernahmeangebot liegt bei nur 5,61 % der ausgegebenen Aktien und ist damit außerordentlich gering. Überrascht Sie das?Achim Kern: Ich denke, dass unsere langjährigen Aktionäre zum einen ihrer Gesellschaft, der AGROB, großes Vertrauen schenken und von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung überzeugt sind. Zum anderen wissen die informierten Aktionäre, dass die AGROB mit APOLLO einen namhaften und weltweit agierenden Hauptaktionär gewonnen hat, der sich nur dann an Unternehmen beteiligt, wenn er vom Entwicklungspotential der Gesellschaft überzeugt ist.GBC AG: Wie absehbar war für Sie ein möglicher Wechsel Ihres Mehrheitsaktionärs?Achim Kern: Konkret absehbar nicht, aber zu erwarten und ein Stück weit auch erhofft. Seit Längerem ist bekannt, dass unser früherer Hauptaktionär, die HVB (UniCredit), seine Beteiligung an unserer Gesellschaft als nicht strategisch definiert hat und sich die Verkaufsfrage und der mögliche Zeitpunkt des Verkaufs in jeder Hauptversammlung stellte. Eine börsennotierte Aktiengesellschaft profitiert von einem stabilen Aktionärskreis und von einem an der zukünftigen Geschäftsentwicklung interessierten Hauptaktionär, was nun wieder mit APOLLO gesichert ist.GBC AG: Ist ein Strategiewandel unter dem neuen Großaktionär angekündigt worden bzw. absehbar?Achim Kern: Es ist davon auszugehen, dass unser bislang bewährtes Geschäftsmodell beibehalten und fortgeführt wird. Unser neuer Hauptaktionär wird großen Wert auf eine dynamische Geschäftsentwicklung legen und uns bei der Weiterentwicklung strategisch und partnerschaftlich ...

