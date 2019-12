WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2019 zurückgegangen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 124,09 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 121,90 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im zweiten Quartal auf 125,21 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 128,19 Milliarden Dollar genannt worden war.

In Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) belief sich das Dezizit im dritten Quartal auf 2,3 Prozent. An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

