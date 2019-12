Die zweitgrößte deutsche Bank ist nur noch ein Nonvaleur. 7 Mrd. € Marktwert stehen für rund 430 Mrd. € Bilanzsumme und damit entsprechen einem Nonvaleur. Niemand wagt zurzeit eine Prognose a) über die Zinslandschaft, b) über die Strategie des Führungsteams der Commerzbank und c) über die Sicht, die die Cobank grundsätzlich bietet. Einen solchen Extremfall gab es noch nie.



Die Gewinnschätzungen sind unwichtig, aber: Was macht man aus und mit rund 11 Mio. Privatkunden und angeblich 4,5 Mio. Gewerbekunden? Aus welcher Ecke kommt der Anstoß? Wahrscheinlich von den neuen Kriterien der Aufsichtsbehörden für alle Banken, also EBA, EZB und teilweise BIZ Basel. In dieser Wende, die der Chefvolkswirt der EZB schon angedeutet hat, liegt der Schlüssel.



