Mountain Alliance AG passt Umsatz- und Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2019 an

Die Mountain Alliance AG, München (ISIN: DE000A12UK08), wird nach aktuellen Hochrechnungen für das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in der Größenordnung von minus EUR 1,5 Mio. mit einer Schwankungsbreite von ca. 20 % in Abhängigkeit von der Kursentwicklung der börsennotierten Beteiligungen bis zum Bilanzstichtag ausweisen (Vorjahr: minus EUR 1,7 Mio.) und damit das Ziel eines ausgeglichenen Konzernergebnisses verfehlen. Gleichzeitig passt der Vorstand den Ausblick für den im laufenden Geschäftsjahr erwarteten konsolidierten Umsatz aus dem operativen Geschäft auf rund EUR 13 Mio. an (Vorjahr: EUR 20,3 Mio.). Die bisherige Erwartung für das Geschäftsjahr 2019 sah konsolidierte Umsatzerlöse in einer Spanne von EUR 17 Mio. bis 19 Mio. vor. Hintergrund ist im Wesentlichen ein deutlicher Umsatz- und Ertragsrückgang im Service-Geschäft aufgrund eines schwachen TV-Marktes, der sich negativ auf die Geschäftsentwicklung der konsolidierten Service-Tochtergesellschaften, insbesondere der getonTV GmbH, auswirkte. Zudem wird das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr durch geringere Umsatzerlöse und höhere IT-Entwicklungskosten bei der Tochtergesellschaft Shirtinator AG belastet. Ein umfangreicher Relaunch des Internetauftritts von Shirtinator soll ab 2020 für neue Wachstumsimpulse sorgen.

Mountain Alliance AG, München
Der Vorstand

Kontakt:
Mountain Alliance AG
Justine Wonneberger
Vorstand
Bavariaring 17
80336 München
phone: +49 89 2314141 00
fax: +49 89 2314141 11
e-mail: wonneberger@mountain-alliance.de
http://www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Investor Relations
Bahnhofstr. 98
82166 Gräfelfing/München
phone: +49 89 1250903-30
e-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

19.12.2019