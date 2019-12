EANS-Adhoc: FACC AG / Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Personalia/Unternehmen 19.12.2019 Ried im Innkreis - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der FACC, Herr Geng Ruguang, hat den Vorstand der Gesellschaft unterrichtet, dass er sein Amt mit Wirkung 31. Dezember 2019 niederlegt und damit vor Ablauf seiner mit der ordentlichen Hauptversammlung 2021 endenden Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Geng Ruguang gehört dem Aufsichtsrat der FACC AG seit dem Jahre 2009 an und hat seitdem auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden inne. Geng Ruguang war maßgeblich am Erfolg und der Entwicklung der FACC AG der letzten 10 Jahre beteiligt. Unter seiner Aufsicht und Führung konnte die FACC AG ihre Marktposition deutlich ausbauen und zählt heute zu den führenden Herstellern von Verbundbauteilen für die zivile Luftfahrtindustrie. Der Aufsichtsrat hat Herrn Pang Zhen - bisher stellvertretender Vorsitzender - zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit 1. Januar 2020 gewählt. Rückfragehinweis: Investor Relations: Manuel Taverne Director Investor Relations Mobil: 0664/801192819 E-Mail: m.taverne@facc.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0262 2019-12-19/16:42