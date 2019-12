Beim Flugzeugkomponentenhersteller FACC kommt es zu einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Geng Ruguang, seit 2009 in dieser Position, hat sein Amt mit 31. Dezember 2019 niedergelegt, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Bestellt war er bis zur Hauptversammlung 2021. Sein Nachfolger wird ab 1. Jänner 2020 sein bisheriger Stellvertreter Pang Zhen.(Schluss) tsk/ln ISIN AT00000FACC2 ...

