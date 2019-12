SAP - Pullback als Einstiegschance in die Walldorfer Softwareschmiede!

EMA 50 Pullback - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Die Aktie von SAP befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend. Die Umstellung des Geschäftsmodell`s vom Lizenzenverkauf hin zu Software-Abo`s verursacht zuerst einmal Kosten, bevor die Einnahmen entsprechend steigen. Aktuell investiert der Software-Anbieter in den Aufbau eines Technologie-Campus in München. 600 SAP-Mitarbeiter und 130 Forscher der TU-München sollen künftig gemeinsame Projekte voran treiben.Die Aktie des Software-Konzerns hat gerade einen Pullback zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 vollzogen. Wenn SAP auf diesem Niveau noch 1-2 Tage seitlich konsolidieren würde, um danach über die Kerzen der letzten beiden Tage nach oben auszubrechen, bekämen wir ein attraktives Setup, das sich eng absichern lässt. Danach wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch denkbar.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout über die Kerzen der letzten 2 Tage bei 120,75 EUR vornehmen. Es sollte auf Intraday-Setups geachtet werden. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die letzten Kerzen bei 119 EUR setzen.Meine Meinung zu SAP ist BULLISCH