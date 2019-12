Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta033/19.12.2019/17:45) - Dr. Peter Pfeilschifter wurde vom Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG nach einem umfassenden Selektionsverfahren zum neuen CEO der HOCHDORF-Gruppe ernannt. Peter Pfeilschifter führt die Gruppe seit Mitte März 2019 ad interim.



Der Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG führte in den letzten Monaten ein umfassendes Selektionsverfahren für die Neubesetzung des HOCHDORF CEO durch. Heute wurde Dr. Peter Pfeilschifter vom Verwaltungsrat zum neuen CEO der HOCHDORF-Gruppe ernannt. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2020 an.



Der promovierte Betriebsökonom übernahm per 1. April 2018 die Leitung des Geschäftsbereichs Dairy Ingredients und führte zuvor rund ein Jahr lang das Milchwerk der Uckermärker Milch GmbH in Prenzlau. Seit März 2019 führte er die HOCHDORF-Gruppe interimistisch.



"Peter Pfeilschifter hat die HOCHDORF-Gruppe in diesem anspruchsvollen Jahr erfolgreich geführt. Der Verwaltungsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und wünscht ihm in der neuen Funktion viel Erfolg", erklärt Bernhard Merki, Verwaltungsratspräsident der HOCHDORF Holding AG. Er wird neben seinen Aufgaben als CEO auch weiterhin den Geschäftsbereich Dairy Ingredients führen.



