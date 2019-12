FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX gab um 0,1 Prozent auf 13.212 Punkte nach. Am Ende eines sehr guten Aktienjahres war der Handel von Umschichtungen und Portfolio-Anpassungen geprägt. Etwas drückend dürfte auch der nahende große Verfall an den Terminmärkten am Freitag gewirkt haben. Ein schwacher Philadelphia-Fed-Index aus den USA belastete die Börse dagegen nicht zusätzlich.

Für eine Überraschung im Handel sorgte die Ankündigung von BMW (minus 1,4 Prozent) und Daimler (minus 0,8 Prozent), ihr Carsharing-Projekt "Share Now" in den USA sowie europäischen Städten wie London einzustellen. "Über den angeblichen Konkurrenzdruck hinaus weckt das Zweifel, ob die zuletzt so gehypten Mobilitätskonzepte von Carsharing bis zum E-Roller überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sind", sagte ein Händler. Die Analysten der Citi sprachen von "neuen Mobilitätssorgen".

M.A.X. Automation geht bilanziellen Unregelmäßigkeiten nach

Zeal Network legten um 3 Prozent dank der erhöhten Prognose für das Gesamtjahr zu. Der Lottovermittler erwartet ein EBITDA von 27 bis 30 Millionen Euro statt 18 bis 21 Millionen Euro. Allerdings merkte ein Händler an, dies gehe auf einen Wechsel des Geschäftsmodells und geringere Marketingkosten zurück, was nicht unbedingt wiederholbar sei.

M.A.X Automation zeigten sich sehr volatil. Die Aktie brach zeitweilig mit der Nachricht ein, dass das Unternehmen einem Verdacht auf Unregelmäßigkeiten in der Vorratsbewertung in den Jahren 2017 und 2018 bei einer Tochtergesellschaft nachgeht. Im Rahmen der Vorbereitungen der Prüfungen zum Jahresabschluss seien bei iNDAT Robotics entsprechende Verdachtsmomente aufgekommen.

M.A.X. Automation will erforderlichenfalls rechtliche Schritte einleiten. Das Papier erholte sich dann im weiteren Verlauf und schloss sogar 0,2 Prozent fester. Offenbar rechnen die Anleger nicht mit größeren Problemen.

Ceconomy erholen sich

Wirecard verloren 1,2 Prozent. Etwas belastend wirkte ein "FT"-Artikel, der substanziell indes wenig Neues enthielt. Dort wurden dem Zahlungsabwickler einmal mehr zweifelhafte bilanzielle Praktiken vorgeworfen. "Bei Wirecard reicht schon der Schlachtruf, die FT hat einen neuen Artikel, dann fällt die Aktie", sagte ein Händler.

Südzucker zeigten sich erneut fest nach der am Vortag erhöhten Prognosespanne und legten um weitere 6,6 Prozent zu. Stützend wirkten auch positive Analystenstimmen. Ceconomy gewannen 9,1 Prozent und machten damit die Verluste nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen am Dienstag mehr als wett. Auch Jungheinrich erholten sich vom dem jüngsten Kursabsturz und stiegen um 9,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 84,0 (Vortag: 71,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,00 (Vortag: 3,37) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.211,96 -0,08% +25,13% DAX-Future 13.205,00 -0,18% +25,02% XDAX 13.205,61 -0,17% +24,81% MDAX 28.316,18 +0,44% +31,17% TecDAX 3.046,27 +0,46% +24,33% SDAX 12.379,77 +0,47% +30,19% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,33 -25 ===

December 19, 2019

