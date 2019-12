Lindt & Sprüngli ernennt neues Mitglied der Konzernleitung

Medienmitteilung

Kilchberg, 19. Dezember 2019 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt heute bekannt, dass Dr. Jennifer Picenoni vom Verwaltungsrat zum neuen Mitglied der Konzernleitung ernannt wird. Ab Januar 2020 tritt Jennifer Picenoni in ihrer Funktion als Group General Counsel und Corporate Secretary der Konzernleitung bei.

Dr. Jennifer Picenoni begann bei Lindt & Sprüngli als Senior Legal Counsel im Jahr 2007. Seit 2014 leitet sie für die Lindt & Sprüngli Gruppe als Group General Counsel weltweit die Bereiche Legal, IP und Compliance. Anfang 2017 übernahm Jennifer Picenoni zusätzlich Verantwortung in der Funktion als Corporate Secretary.

Lindt & Sprüngli stellt mit der neuen Zusammensetzung der Konzernleitung die Weichen für den weiteren Erfolg und gewährleistet gleichzeitig die für die Gruppe wichtige Stabilität. In Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen für das Unternehmen gratuliert der Verwaltungsrat Jennifer Picenoni zu ihrer Ernennung und wünscht der gesamten Konzernleitung weiterhin viel Erfolg.

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium Schokolade und blickt auf eine Tradition von nahezu 175 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 26 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in 460 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2018 einen Umsatz von CHF 4,313 Mrd.

