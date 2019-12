Düsseldorf (ots) - Die Ausbildungskapazitäten für Erzieher in der frühkindlichen Bildung halten mit der breit angelegten Kita-Offensive der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht Schritt. Wie aus der noch unveröffentlichten Antwort des NRW-Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervorgeht, sind die Ausbildungskapazitäten erstmals seit zehn Jahren sogar rückläufig. Das berichtetet die Rheinische Post (Freitag). Demnach gab es 2018 landesweit nur noch 1499 rechnerische Vollzeit-Lehrerstellen für 24.261 Schüler an 119 Ausbildungseinrichtungen. Im Vorjahr waren es noch 1512 Vollzeitstellen für 24.461 Schüler an 122 Erzieher-Schulen.



