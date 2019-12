(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.12.2019 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. Der TecDAX kann leicht zulegen, während der DAX verliert. An der Wall Street geht es für die Papiere von Tesla auf neue Hochs. Der DAX notiert am Nachmittag 0,3 Prozent leichter bei 13.186 Punkten und wird belastet von Wirecard, Heidelberg Cement und BMW. Auf der anderen Seite stehen RWE, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...