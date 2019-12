Einen weiteren Meilenstein zur Unterstreichung ihrer Weltführungsrolle der Entwicklung modernster Bildgebungsverfahren vermeldete gestern die belgische BARCO NV (BE0003790079). Die ebenfalls börsennotierte CINEMARK HOLDINGS (US17243V1026), einer der weltgrößten Kinobetreiber mit 550 Theatern (= fast 6100 Kinoräume) in 41 US-Bundesstaaten sowie 15 mittel- und südamerikanischen Ländern, wird über das von BARCO geleitete Joint Venture CINIONIC ihre Kinosäle in den kommenden 10 Jahren exklusiv mit Barco Serie 4- Laserprojektoren der neuesten Generation ausstatten, die gleichzeitig voll integriert mit dem digitalen Barco Alchemy Medienserver verbunden sind. Wir nehmen diesen wegweisenden Großauftrag für BARCO, die hierauf mit einem weiteren Aktienkurssprung um + 4,3 % reagierte und auch in unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV allokiert ist, zum Anlass, diesen auf dem Sprung zum Aktien - Mid Cap stehenden Technologieführer (Aktienmarkt-Kapitalisierung: 2,6 Mrd. Euro) nachstehend einmal näher vorzustellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...