Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des Waferproduzenten Siltronic (WKN: WAF300). Grund für die positive Stimmung im Chipsektor sind dabei die gestern Abend vorgelegten Quartalszahlen von Micron Technology.

Denn Micron Technology konnte mit seinen Quartalszahlen nicht nur die Analystenschätzungen bei Umsatz und Gewinn deutlich übertreffen. Vielmehr äußerte sich das Management um CEO Sanjay Mehrotra im anschließenden Conference Call dahingehend, dass man die "Krise" der Chipindustrie als überwunden ansehe und folglich sehr positiv in die Zukunft blicke. Aussagen, die in den Ohren von Anlegern natürlich wie Musik klingen.

So gehören denn heute generell Chipwerte durch die Bank zu den Gewinnern an der Börse. So erklären sich dann natürlich auch die starken Kursgewinne in der Aktie des Chipzulieferers Siltronic. Generell sieht es für das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...