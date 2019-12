Taipei (ots/PRNewswire) - Die neue Innodisk KI-Accelerator-Kartenserie bietet eine äußerst leistungsstarke Vision Processing Unit (VPU) für KI-Inferenz durch maschinelles Sehen (Machine Vision)KI erobert die Welt des Internets der Dinge (IoT) im Sturm. Während künstliche Intelligenz sich in vielerlei Hinsicht mit Computing beschäftigt und ressourcenintensiv ist, sind andere Aspekte auf kleine, flinke Vorrichtungen angewiesen, die schnelle Resultate liefern können. Innodisks neue KI-Accelerator-Karten bieten exponentielle Leistungsvorteile für KI-Inferenz an der Edge.Ausgerüstet mit Intels fortschrittlichster VPU, die Intel Movidius VPUInnodisks neue KI-Accelerator-Karten nutzen Intels Movidius Myriad X Vision Processing Unit (VPU) der dritten Generation, die in Hinblick auf Inferenz mit tiefen neuronalen Netzwerken konzipiert ist. Die VPU unterstützt so sämtliche Bildinferenz-Anwendungen wie Gesichtserkennung, Kfz-Kennzeichenerkennung sowie zahlreiche weitere Bildverarbeitungsapplikationen. Die Resultate sind verblüffend und ermöglichen entsprechend der jeweiligen CPU des Edge-Geräts ein bis um das Dreißigfache erhöhtes Leistungsvermögen.Optimierte Machine Vision an der EdgeEmbedded-Geräte, die sich normalerweise an der Edge befinden, sind unzureichend für die Bilderkennung ausgerüstet. Die CPU wird gewöhnlich aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und thermischen Wirkungsgrads ausgewählt, wodurch sie besonders ungeeignet für KI-Inferenz ist. Genau wie eine Grafikkarte die CPU in Bezug auf in PCs gerenderten Grafiken entlastet, unterstützt die VPU Edge-Geräte bei der Auswahl von Objekten und Mustern bei Abbildungen und Videos. Innodisks neue KI-Accelerator-Karten sind zu all dem bei geringer Wärmeabgabe und der Gewährleistung eines geringen Stromverbrauchs in der Lage.Die Integration künstlicher Intelligenz in IoT-AnwendungenInnodisks KI-Accelerator-Karten, die keiner Mindestbestellmenge unterliegen, sind in zwei Varianten erhältlich: mPCIe mit einem Myriad X (EMPA-I101) sowie M.2 2.280 mit zwei Myriad X (EGPA-I201). Die Karten sind sowohl mit Windows als auch mit Linux kompatibel und Deep Learning-Frameworks wie Caffe, TensorFlow, Apache MXNet und Open Neural Network Exchange (ONNX) werden durch das Intel OpenVINO-Toolkit ebenfalls unterstützt. Die KI-Accelerator-Karten stellen einen bedeutenden Schritt in Richtung der Umsetzung von AIoT dar und dienen als neuer Eckpfeiler für die allgemeine KI-Architektur von Innodisk und seinen Partnern.Informationen zu InnodiskInnodisk ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für industrielle und Unternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden in verschiedenen anspruchsvollen Sektoren grenzen wir uns durch unser Streben nach der Bereitstellung herausragender Produkte und Dienstleistungen von der Konkurrenz ab.Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie unter https://www.innodisk.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/831493/Innodisk_Corporation_Logo.jpgKontakt:Innodisk CorporationDaniel Meesak+886-277033000 ext.1522Daniel_Meesak@innodisk.comYvonne Liu+886-277033000 Durchwahl 1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068006/100839070